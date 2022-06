Nazionale azzurra, che martedì sera affronta la Germania al Borussia Park di Mönchengladbach per continuare L'Italia viene da tre risultati utili consecutivi, Roberto Mancini nella conferenza della vigilia. Ultima partita stagionale per laazzurra, che martedì sera affrontaal Borussia Park di Mönchengladbach per continuare la cavalcata in Nations League l'ultimo il pareggio a reti bianche contro l'Inghilterra . Bonucci e compagni si trovano così in testa al girone e con l'idea di rimanerci, cercando di dare seguito ai progressi visti nelle ultime uscite. Di questo e di tanto altro ha parlato il CTnella conferenza della vigilia.

Mancini: "Pellegrini non è Totti, ma può diventare strepitoso"

"Pensavo che i ragazzi potessero fare un po' più di fatica, avevano giocato poco insieme. Mi è piaciuta la personalità avuta dai più giovani. Abbiamo fatto un buon lavoro ma c'è da fare tanto. Quando saremo dominanti, come con l'altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci sono tante cose buone però. Credo che domani metterò giocatori freschi. È l'ultima e non è facile. In questi 25 giorni insieme la cosa più importante è che i più giovani si sono allenati con calciatori più esperti. Possono essere migliorati a livello di personalità".

Mancini: "Stupito da questa Italia, ma ci manca il gol"

