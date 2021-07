Per la prima volta nella storia del canottaggio, il "4 senza" avrà cinque medaglie. Il Cio ha deciso di accogliere la richiesta dell’Italia di premiare Bruno Rosetti escluso dalla finale dopo essere risultato positivo al test salivare effettuato la notte precedente. A renderlo noto è il Corriere della Sera.

Da quel giorno l'azzurro è chiuso in un hotel Covid, in isolamento totale. Il presidente del Coni Giovanni Malagò si era subito messo al lavoro per convincere il comitato olimpico dell’eccezionalità del caso in questione. Pochi minuti fa, è arrivata la risposta positiva. Rosetti ha vinto anche lui il bronzo oltre a Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino.

