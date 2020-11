Ciclismo su Pista

Dowsett chiama, Campenaerts risponde. Alex Dowsett aveva fissato per il 12 dicembre un nuovo tentativo per battere il record dell'ora in pista, cercando di migliorare il 55,089 km piazzato da Victor Campenaerts nell'aprile del 2019. Il corridore britannico, purtroppo, ha rinviato il tutto al 2021, a causa della sua positività al Covid, ma non molla e non vede l'ora di fissare una nuova data per riprendersi un record che lui stesso aveva piazzato nel maggio del 2015, prima di essere battuto da Bradley Wiggins. Ecco che lo stesso Campenaerts si dice pronto, qualora Dowsett dovesse farcela, a ritentare ancora per riprendersi anche lui il record.