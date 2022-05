Ellen van Dijk realizza il nuovo record dell'ora nel ciclismo femminile, 49,254 km nel giro di 60 minuti attorno al velodromo elvetico di Grenchen (poco più di 400 m di altitudine), lo stesso impianto in cui tra gli uomini Un alto mattone nella sua carriera plurititolata. Lo voleva da tanto tempo e al primo tentativo non se lo è lasciato sfuggire: prima donna ad abbattere il muro dei 49 km . La 35enne olandese spazza via di quasi un chilometro il precedente primato che apparteneva alla belga Joscelin Lowden:attorno al velodromo elvetico di Grenchen (poco più di 400 m di altitudine), lo stesso impianto in cui tra gli uomini Filippo Ganna ci proverà il prossimo agosto

Ellen van Dijk stabilisce il nuovo record dell'ora: 49,254 km per l'olandese a Grenchen (Svizzera) Credit Foto Getty Images

Il tentativo del record dell’ora era nei piani di Van Dijk dal momento del passaggio alla Trek-Segafredo, ovvero quattro anni fa. Superata una serie di infortuni e dopo aver conquistato il titolo iridato a cronometro, l’olandese si è sentita pronta per tentare per la prima volta l'assalto, uno degli ultimi grandi obiettivi da raggiungere nella sua carriera pluridecorata (vanta numerose medaglie sia su strada che su pista).

Van Dijk parte fortissimo, raggiungendo i 10 km quasi 20 secondi prima e la soglia dei 20 km con oltre mezzo minuto di vantaggio rispetto a quanto svolto dalla belga Lowden nel settembre 2021. Sempre in progressione, a metà corsa la 35enne olandese viaggia ad una velocità media 49,4 km/h, decisamente sopra alle attese. Da quel momento la curva si appiattisce, cercando di mantenere la stessa media oraria per il resto del tempo. Leggero calo nella seconda parte della corsa, che però non le impedisce di avere un margine abbastanza rassicurante. 48,405 km era la precedente misura record, che viene raggiunta da Ellen Van Dijk con un minuto di anticipo rispetto al suono della campanella. Da lì un ultimo minuto tra gli applausi del pubblico, l'esultanza col braccio alzato evidenziando tutta la fatica, infine l'abbraccio finale con un team che parla tanto italiano, e non solo per lo sponsor: dal general manager Luca Guercilena alla psicologa Elisabetta Borgia, senza dimenticare il grande lavoro di ricerca tecnologica.

