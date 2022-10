Lo scoccare delle lancette che regala un sorriso. Non è stato un 2022 semplice per Filippo Ganna: Pippo però è un campione e l’ha voluto ribadire nel weekend a Grenchen (Svizzera). Sul velodromo elvetico l’appuntamento era di quelli da ricordare: tentativo di Record dell’Ora. Nella testa un obiettivo, come confessato nell’intervista concessa al Giorno – Carlino – Nazione Sport: battere i 55,548 km coperti da Daniel John Bigham. Missione compiuta per il ragazzo di Verbania, capace di spingersi oltre il risultato migliore di ogni tempo su una bici su pista, ben oltre i 56,375 km di Chris Boardman nel 1996 con un mezzo però non omologato. . Non è stato un 2022 semplice per i suoi risultati sono stati meno roboanti del solito e per i tifosi “viziati” dal suo successo questo poteva essere un campanello d’allarme.e l’ha voluto ribadire nel weekend a. Sul velodromo elvetico l’appuntamento era di quelli da ricordare:. Nella testa un obiettivo, come confessato nell’intervista concessa albattere i. Missione compiuta per il ragazzo di Verbania, capace di spingersi oltre il risultato migliore di ogni tempo su una bici su pista, ben oltre i 56,375 km di Chris Boardman nel 1996 con un mezzo però non omologato.

E così Ganna, con il suo riscontro di 56,792, Eddie Merckx, Fausto Coppi, Francesco Moser e Bradley Wiggins si sprecano. Per lui il percorso è ancora lungo e si vuol arricchire il palmares. “Sono felice, non pensavo di arrivare a questa incredibile distanza: sapevo di valere 56 chilometri, sono andato oltre le aspettative. Mai più, come disse Merckx? Se nessuno mi batte, vale anche per me. Ma sono sicuro che qualcuno arriverà a far meglio, la tecnologia va sempre avanti: se dovessi riprovarci, lo farò a fine carriera, come Wiggins“, le parole dell’azzurro alla testata citata. , con il suo riscontro di 56,792, è entrato di diritto nella storia e le citazioni disi sprecano. Per lui il percorso è ancora lungo e si vuol arricchire il palmares. ““, le parole dell’azzurro alla testata citata.

Ganna: "Prossima volta ci proverò con le gambe più fresche"

La stagione di Ganna non è andata in archivio: c’è la rassegna iridata su pista a Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia, dal 12 al 16 ottobre. Una chiusura d’annata che Pippo vorrà onorare al meglio: “Adesso devo recuperare perché nella settimana in arrivo mi attendono i Mondiali su pista. Poi, finalmente, andrò in vacanza. Cosa mi ha dato il record? Un momento meraviglioso vissuto con gli affetti più cari. E’ stato un giorno importante per me e tutto lo staff, questo risultato è figlio di un cammino partito da lontano che coinvolge tante persone, tanti amici“.

Che festa per Ganna, gli amici (e compagni) lo portano in trionfo

