Ganna prova a prenderla con filosofia, anche se l'amarezza è tanta per non essere riuscito a trovare un posto in finale per conquistare il suo 5° titolo iridato nell'inseguimento individuale. Imhof, prova a prenderla con filosofia, anche se l'amarezza è tanta per non essere riuscito a trovare un posto in finale per conquistare il suo 5° titolo iridato nell'inseguimento individuale. 3° nelle qualificazioni , ha poi vinto facilmente la finalina per il bronzo battendo lo svizzero ripreso dopo 2 km . Niente record, ma l'appuntamento è solo rinviato.

Volevo il record

Mondiali Milan: "Mi sono fatto prendere dalla foga, ma sono soddisfatto" 2 ORE FA

Volevo provare a prendere questo famoso record del mondo, ma le gambe a fine stagione erano quelle che erano. Sono felice comunque, magari sarei dovuto partire un po’ meno forte e tenere lì Imhof più a lungo come punto d’appoggio e provare a farlo. Ero felice di prendermi il bronzo e rilassarmi

E ora?

Domani Creta, poi casa, poi Maldive. Non cercatemi perché non mi trovate

Ganna che reazione! Rivivi il sorpasso su Imhof dopo due km

Le parole del ct Villa

Ganna ha pagato una partenza troppo lenta. Devo ammettere che non abbiamo fatto tanti lavori sulla gestione delle sforzo all’inizio dell’inseguimento e lui è come se non avesse avuto le energie mentali per rendere al meglio nelle prime fasi. Nella seconda parte, invece, si è acceso e se andate a vedere i suoi tempi sono notevoli. Anche lui, probabilmente, ha pagato i tanti impegni di questo 2021

Milan-Ganna, doppietta da sogno sul podio dell'inseguimento

Dove e come guardare i Mondiali di Roubaix in tv e live streaming

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare in programmazione serale anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

Mondiali Milan bravissimo: 2° dietro al baffuto Lambie, Ganna 3° 9 ORE FA