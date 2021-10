Mondiali di Roubaix. Mondiali molto particolari, visto il cambio di data e sede (si sarebbero dovuti svolgere in Turkmenistan). L'Italia ci arriva con grandi ambizioni, da una parte gli uomini che vogliono confermare quanto di buono fatto alle ultime Olimpiadi (Marco Villa e Edoardo Salvoldi vogliono migliorare il numero di medaglie conquistato nella passata edizione a Berlino: l'Italia giunse 5a nel medagliere finale con 6 medaglie totali (uomini+donne), ma con un solo oro in tasca. Quello di Dopo Olimpiadi e Europei , la stagione di ciclismo su pista si chiude con i. Mondiali molto particolari, visto il cambio di data e sede (si sarebbero dovuti svolgere in Turkmenistan). L'ci arriva con grandi ambizioni, da una parte gli uomini che vogliono confermare quanto di buono fatto alle ultime Olimpiadi ( oro nell'inseguimento a squadre e bronzo nell'omnium ), dall'altra le donne che invece vogliono riscattarsi dopo la delusione di Tokyo. Quel che è certo è che le spedizioni divogliono migliorare il numero di medaglie conquistato nella passata edizione a Berlino: l'Italia giunsefinale con 6 medaglie totali (uomini+donne), ma con un solo oro in tasca. Quello di Filippo Ganna nell'inseguimento individuale

Il medagliere dopo il day 2

Nazione Oro Argento Bronzo Totale Italia 3 1 0 4 Paesi Bassi 2 2 0 4 Germania 2 0 1 3 Francia 1 2 0 3 Belgio 0 2 0 2 Russia 0 1 1 2 Gran Bretagna 0 0 4 4 Stati Uniti 0 0 2 2

Mondiali Ganna, Paternoster, i quartetti: una giornata da ricordare 5 ORE FA

Tutte le medaglie dell'Italia

Martina FIDANZA - Oro nello Scratch

L'atleta di Ponte San Pietro è stata la prima medagliata dell'intera competizione, grazie al suo fantastico oro nello Scratch. Lei che è stata oro europeo della disciplina nel 2020, ma da allora sono cambiate tante cose e non era tra le favorite per il metallo più prezioso. Fidanza però è stata brava, intelligente e molto attenta, risparmiandosi nella prima parte di gara e, scaltra nello scegliere il momento giusto per partire e lasciarsi tutte alle spalle. Con il suo attacco a 5 giri dal termine ha fatto il vuoto e si è andata a prendere la maglia iridata.

Il momento in cui Fidanza prende e se ne va: l'oro è suo

Martina Fidanza le abbatte tutte: rivivi il suo oro nello scratch

Inseguimento a squadre uomini - Oro col quartetto

Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon e Liam Bertazzo (che al posto di Lamon ha fatto 1° turno e finale) si sono ripetuti. Dopo il titolo olimpico conquistato a Tokyo, i ragazzi del quartetto si sono presi anche l'oro mondiale. Primo storico titolo per questo gruppo e primo Mondiale dopo 24 anni di digiuno (l'ultimo nel 1997). Danimarca mai pervenuta, in finale c'era arrivata la Francia, ma che ha dovuto soccombere sulla spinta degli azzurri.

Italia Campione del mondo: rivivi la finale che ci ha dato l'oro

L'Italia dell'inseguimento entra nel mito: rivivi la premiazione

Inseguimento a squadre donne - Argento col quartetto

E dopo il quartetto campione olimpico, in pista è arrivato quello femminile composto da Martina Fidanza, Martina Alzini, Elisa Balsamo e Chiara Consonni che ha sostituito Letizia Paternoster (ha gareggiato solo nelle qualificazioni). Le ragazze sono arrivate fino alla finalissima, capaci di eliminare la Gran Bretagna - vice campionesse olimpiche - al 1° turno. Contro la Germania però non c'è stato niente di fare: loro sono campionesse olimpiche, europee e ora del Mondo. Splendido risultato delle azzurre, però, perché questo 2° posto è il loro miglior risultato di sempre ai Mondiali.

Azzurre comunque fantastiche: è argento alle spalle della Germania

Azzurre sul podio dell'inseguimento: argento che sa d'impresa!

Letizia PATERNOSTER - Oro nella corsa ad eliminazione

La seconda giornata si è conclusa con il titolo mondiale per Letizia Paternoster che, dopo aver visto le proprie compagne prendere l'argento nel quartetto, si prende l'oro dopo un'appassionante corsa ad eliminazione (disciplina introdotta proprio in questa edizione). L'atleta di Cles, dopo essere rimasta tra le migliori tre, è riuscita a battere le quotate Jennifer Valente e Lotte Kopecky, diventando così la prima campionessa mondiale di sempre della disciplina (finora entrava solo nel programma dell'omnium).

Letizia, sei in Paradiso! Rivivi l'oro nell'eliminazione

Paternoster in lacrime all'Inno di Mameli: podio da brividi

Dove e come guardare i Mondiali di Roubaix in tv

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare in programmazione serale anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

Mondiali Chi è Ashton Lambie, il baffo che ha lanciato la sfida a Ganna 20/10/2021 A 09:33