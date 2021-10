Miriam Vece torna nella “sua competizione”, la 500 metri da fermo. In questa disciplina la cremasca aveva conquistato Dopo un ottimo quarto di finale raggiunto nella Sprint femminile,torna nella “sua competizione”, la. In questa disciplina la cremasca aveva conquistato il bronzo ai Mondiali di Berlino e cerca ovviamente di riconfermarsi nel 2021. Buona partenza delle Vece che in qualifica ha trovato il quarto posto, anche se servirà alzare un po' di più l'asticella per cercare di salire sul podio.

Le 8 qualificate per la finale

Ciclista Tempi 1. Anastasiia Voinova 33''183 2. Lea Sophie Friedrich +0''175 3. Daria Shmeleva +0''186 4. Miriam Vece +0''191 5. Pauline Sophie Grabosch +0''255 6. Matha Bayona Pinea +0''369 7. Yana Thshchenko +0''477 8. Alessa-Catriona Pröpster +1''491

Lea Sophie Friedrich è la grande favorita, già oro nella Team Sprint femminile e argento nella Sprint individuale, ma è stata la russa Anastasiia Voinova a fare il miglior tempo in qualifica con un 33''183. Subito dietro comunque la tedesca con un ritardo di +0''175. In scia l'altra russa Daria Shmeleva (+0''186). Per il podio, da non sottovalutare anche l'altra tedesca Grabosch anche se non è partita benissimo (+0''255).

