Niente da fare per Miriam Vece. Il nostro unico punto di riferimento nella velocità aveva conquistato un bellissimo bronzo ai Mondiali a Berlino lo scorso anno, ma non è riuscita a correre sugli stessi tempi qui a Roubaix. È la quinta migliore del mondo, ma resta un po' di rammarico per non essere riuscita a migliorarsi. Alla fine si riconferma la Friedrich che in questi Mondiali sta facendo quello che vuole: oro nella Team Sprint, argento nella Sprint e ora Oro nei 500 metri da fermo. Battute le agguerrite Voinova e Shmeleva.

Le prime 5 classificate

Ciclista Tempo 1. Lea Sophie Friedrich 33'057'' 2. Anastasiia Voinova +0''106 3. Daria Shmeleva +0''107 4. Pauline Sophie Grabosch +0''120 5. Miriam Vece +0''243

Vece, che peccato! Chiude 5a nella finale dei 500 metri da fermo

Cronaca

Si parte con il bel risultato di Yana Tyshchenko che piazza un 33''337, chiaro segnale che i tempi della mattinata possono essere abbassati. Lo fa anche al Grabosch che si piazza in testa con un 33''177, con la tedesca che non viene superata dalla nostra Miriam Vece. Solo 33''300 per la cremasca che dice in pratica addio ai sogni di medaglia. Arriva la Shmeleva che fa un grandissimo tempo, ma viene migliorato dalla campionessa del mondo in carica: la Friedrich parte sotto, ma poi si migliora fino al pazzesco 33''057. Tocca alla Voinova, la migliore della mattinata, ma la russa resta dietro per 106 centesimi. Oro alla tedesca che bissa il successo di Berlino 2020.

Matrioske rosa in pista! Il calzino esuberante di Yana Tyshchenko

