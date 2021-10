tra poco il report completo...

Niente da fare, ma era quasi impossibile al cospetto dellache prima di oggi aveva vinto l'oro nell'inseguimento a squadre anche all'Olimpiadi e agli Europei, completando così ilcon i Mondiali. Primo successo, inoltre, nella storia per le tedesche al Mondiale. Niente bis dopo l'oro degli uomini , ma va bene così. L'di Balsamo, Fidanza, Alzini e Consonni - Paternoster era impegnata con la corsa ad eliminazione - si gode comunque la medaglia d'argento conquistata. Anche perché, per la stessa Italia è il miglior risultato di sempre in un Mondiale considerando che il massimo - fino ad adesso - c'era stato un bronzo.