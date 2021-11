Miriam Vece, infatti, cercherà di dire la sua nella Sprint (disciplina che l'ha vista arrivare fino Keirin. Quali Si può partire con la UCI Track Champions League, la nuova competizione di ciclismo su pista che vedrà anche tre azzurri ai nastri di partenza. Abbiamo una sola pistard nelle discipline della velocità e anche lei è riuscita ad accedere al torneo che partirà il 6 novembre da Maiorca., infatti, cercherà di dire la sua nella(disciplina che l'ha vista arrivare fino ai quarti agli ultimi Mondiali ) e nel. Quali saranno le sue ambizioni in questo nuovo torneo? Lei fa un po' di luce su questa nuova competizione.

Sprint e competizione assolutamente diversi

Gli Sprint saranno un po' diversi da quelli che siamo abituati a vedere, perché non ci saranno turni di qualificazione. Ci saranno 6 batterie da 3 atlete, con le vincitrici che andranno in semifinale e le sconfitte che avranno già chiuso la loro prova. Il sorteggio delle avversarie sarà quindi determinante. Se, per esempio, ti trovi contro Emma Hinze al primo round, sarà quasi impossibile andare avanti. Lo sprint a 3, però, è una cosa che mi affascina. [Miriam Vece a Tuttobiciweb]

Anche il Keirin è differente

Meglio così, è una specialità in cui faccio più fatica, quindi fare all-in nel primo round va più che bene. In ogni caso, sarà come avere altri 5 Mondiali, uno ogni due settimane. Hanno riunito le migliori 8 della velocità e le 8 del Keirin, il livello sarà altissimo

Una competizione che aiuterà la pista

Penso che questa competizione possa far bene all'immagine di questa disciplina, che spesso è un po' trascurata. L'hanno pensata per lo spettacolo, con gare corte e ad alta intensità. Basta pensare che lo Scratch lo hanno accorciato a soli 20 giri. E poi ci saranno tante ore di diretta televisiva. La novità delle maglie? I corridori potranno tenere i loro sponsor nella maglia. Quindi, nel mio caso, sarà un ibrido tra la maglia della Nazionale italiana e quella della Valcar-Travel & Service

Ma non sei stanca a fine stagione?

Il primo round di Maiorca sarà utile a prendere le misure, dopodiché avremo 15 giorni per preparare il secondo appuntamento in Lituania. Dopo Europei e Mondiali ero veramente sfinita, mi sono presa una settimana off e ora credo di essere pronta per questa Champions League. Ci sarà da divertirsi

Dove e come guardare la Track Champions League

