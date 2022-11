Harrie Lavreysen (Paesi Bassi) tenterà di confermarsi nello sprint maschile, e così anche Emma Hinze (Germania) che ha preferito avere un periodo di riposo e dunque abdica nello sprint femminile. Tra le star della competizione rientra di diritto Laura Kenny (Gran Bretagna) dell'endurance femminile, che ha un palmares unico: 5 ori olimpici, 7 successi nei Mondiali e 14 titoli europei. In totale gli atleti saranno 72 (36 uomini e altrettante donne) e tra questi figureranno anche alcuni italiani. Quelli già sicuri di partecipare sono Miriam Vece per lo sprint e per l’endurance Michele Scartezzini, Matteo Donegà, Rachele Barbieri (due ori e due argenti nel 2022 tra gli Europei di Monaco e i Mondiali in Francia) e Silvia Zanardi. Pesa l'assenza di Martina Fidanza, che inizialmente aveva annunciato che avrebbe preso parte al torneo. La seconda edizione della UCI Track Champions League è alle porte. I migliori corridori al mondo si sfideranno in cinque diverse tappe nei migliori velodromi d’Europa.(Paesi Bassi) tenterà di confermarsi nello sprint maschile, e così anche Katie Archibald (Gran Bretagna) nell’endurance femminile e Gavin Hoover (USA) in quello maschile. Non ci sarà invece(Germania) che ha preferito avere un periodo di riposo e dunque abdica nello sprint femminile. Tra le star della competizione rientra di diritto(Gran Bretagna) dell'endurance femminile, che ha un palmares unico: 5 ori olimpici, 7 successi nei Mondiali e 14 titoli europei. In totale gli atleti saranno 72 (36 uomini e altrettante donne) e tra questi figureranno anche alcuni italiani. Quelli già sicuri di partecipare sonoper lo sprint e per l’endurance(due ori e due argenti nel 2022 tra gli Europei di Monaco e i Mondiali in Francia) e. Pesa l'assenza di, che inizialmente aveva annunciato che avrebbe preso parte al torneo.

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO

L’edizione 2022 prevede cinque date, una in più del 2021. Scompare dal programma la tappa in Lituania, rimpiazzata da quelle in Germania e in Francia.

Prima tappa: Mallorca, Spagna – sabato 12 novembre

Seconda tappa: Berlino, Germania – sabato 19 novembre

Terza tappa: Saint Quentin en Yvelines (Parigi), Francia – sabato 26 novembre

Quarta tappa: Londra, Regno Unito – venerdì 2 dicembre

Quinta tappa: Londra, Regno Unito – sabato 3 dicembre

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE: IL REGOLAMENTO

Le gare si suddividono in due categorie, sia per il maschile che per il femminile: Sprint ed Endurance. I corridori iscritti ad ognuno dei sottogruppi saranno 18. Ciascun campionato prevede un paio di format, diversi tra loro. Sono stati selezionati quelli più emozionanti, che offrono più spettacolo. Lo Sprint infatti è composto dal keirin e lo sprint vero e proprio. Nel keirin i due più veloci delle tre manche si qualificheranno per una finale a sei, mentre nell’altra disciplina le manche da tre corridori culmineranno in una finale testa a testa. All’interno dell’Endurance rientrano invece lo scratch (in una versione più breve) e la corsa ad eliminazione, nella quale ogni due giri l’ultimo del gruppo viene eliminato e la corsa continua finché non ne rimane solo uno.

Chi vince?

I corridori accumulano punti in ogni gara a seconda della loro classifica. E si crea così una classifica generale per ogni campionato (Sprint maschile e femminile, Endurance maschile e femminile). Chi al termine della quinta tappa, quella di Londra del 3 dicembre, vanterà il bottino più alto relativamente ad una delle discipline, sarà proclamato vincitore della stessa. I campioni saranno dunque 4.

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE: I PRE-QUALIFICATI

Vi è stata una selezione sulla base di una serie di criteri, tra cui i risultati negli eventi più importanti che si sono svolti recentemente, e così alcuni atleti hanno avuto la precedenza per l'accesso alla UCI Track Champions League. Sono stati presi in considerazione anche il palmares precedente e lo status generale nella disciplina. A questi si sono aggiunti altri in un secondo momento.

Sprint maschile

Harrie Lavreysen (Paesi Bassi)

Stefan Botticher (Germania)

Shinji Nakano (Giappone)

Kevin Quintero (Colombia)

Matthew Richardson (Australia)

Mikhail Yakovlev (Israele)

Jeffrey Hoogland (Paesi Bassi)

Mateusz Rudyk (Polonia)

Esow Esow (India)

Jair Tjon En Fa (Suriname)

Rayan Helal (Francia)

Sergey Ponomaryov (Kazakistan)

Azizulhasni Awang (Malesia)

Joe Truman (Gran Bretagna)

Santiago Ramirez (Colombia)

Tom Derache (Francia)

Thomas Cornish (Australia)

Jai Angsuthasawit (Thailandia)

Sprint femminile

Lea Friedrich (Germania)

Mathilde Gros (Francia)

Shanne Braspennincx (Paesi Bassi)

Kelsey Mitchell (Canada)

Martha Bayona (Colombia)

Taky Marie-Divine Kouamé (Francia)

Laurine van Riessen (Paesi Bassi)

Pauline Grabosch (Germania)

Steffie van der Peet (Paesi Bassi)

Hetty van de Wouw (Paesi Bassi)

Sophie Capewell (Gran Bretagna)

Olena Starikova (Ucraina)

Daniela Gaxiola González (Messico)

Urszula Łoś (Polonia)

Kristina Clonan (Australia)

Helena Casas Roigé (Spagna)

Emma Finucane (Gran Bretagna)

Miriam Vece (Italia)

Endurance maschile

Gavin Hoover (USA)

Sebastian Mora (Spagna)

Moritz Malcharek (Germania)

Roy Eefting (Paesi Bassi)

Michele Scartezzini (Italia)

Matthijs Buchli (Paesi Bassi)

Dylan Bibic (Canada)

Filip Prokopyszyn (Polonia)

Oliver Wood (Gran Bretagna)

Rotem Tene (Israele)

Erik Martorell Haga (Spagna)

Claudio Imhof (Svizzera)

Will Perrett (Gran Bretagna)

Grant Koontz (USA)

Gustav Johansson (Svezia)

Mark Stewart (Gran Bretagna)

Matteo Donegà (Italia)

Mathias Guillemette (Canada)

Endurance femminile

Katie Archibald (Gran Bretagna)

Laura Kenny (Gran Bretagna)

Rachele Barbieri (Italia)

Emma Cumming (Nuova Zelanda)

Tsuyaka Uchino (Giappone)

Anita Stenberg (Norvegia)

Jennifer Valente (USA)

Silvia Zanardi (Italia)

Lea Lin Teutenberg (Germania)

Michaela Drummond (Nuova Zelanda)

Lily Williams (USA)

Sophie Lewis (Gran Bretagna)

Maggie Coles Lyster (Canada)

Sarah Van Dam (Canada)

Emily Kay (Irlanda)

Chloe Moran (Australia)

Tania Calvo Barbero (Spagna)

Michelle Andres (Svizzera)

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERLA IN TV

Tutti gli eventi di questa competizione saranno live in tv su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+. Il collegamento avrà inizio alle ore 18:30 per i primi tre appuntamenti e alle 19:30 per gli ultimi due che si terranno a Londra. L’intero torneo sarà commentato con news e approfondimenti su Eurosport.it.

