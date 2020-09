Dopo la seconda tappa del BinckBank Tour, viene annullata definitivamente anche l'Amstel Gold Race che era in programma sabato 10 ottobre. Causa le stringenti normative anticovid imposte in Olanda, dove si è deciso di chiudere al pubblico ogni tipo di evento sportivo, gli organizzatori della corsa hanno quindi optato per cancellare l'Amstel di quest'anno: sarebbe stata la 55esima edizione. Cancellata, ovviamente, anche la prova femminile che era prevista sempre per il 10 ottobre.