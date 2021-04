Primoz Roglic in Wout van Aert sul Cauberg. Lavoro prezioso, considerando che poi van Aert ha Cauberg, però, Roglic non è stato più della partita a causa di un problema meccanico. Lo sloveno ha quindi dovuto aspettare una nuova bici per ripartire, ma ormai era andato il treno per le posizioni di testa. Abbiamo celebratoin versione gregario , con lo sloveno che ha risposto a tutti gli attacchi dei rivali disul Cauberg. Lavoro prezioso, considerando che poi van Aert ha vinto l'Amstel Gold Race davanti a Pidcock ( dopo un fotofinish pazzesco ). Sull'ultimo passaggio del, però, Roglic non è stato più della partita a causa di un problema meccanico. Lo sloveno ha quindi dovuto aspettare una nuova bici per ripartire, ma ormai eraper le posizioni di testa.

ha il motorino nella bici”, continuando quel filone che in passato ha visto tante accuse di doping tecnologico. Sono stati accusati, addirittura, corridori del calibro di Cancellara, Hesjedal e, ultimo, Ha destato però un po' di preoccupazione le immagini della bici di Primoz Roglic. I pedali comunque si muovevano, nonostante lo sloveno avesse ormai messo piede a terra. Alcuni siti specializzati non hanno perso tempo nel gridare allo scandalo con un “”, continuando quel filone che in passato ha visto tante accuse di. Sono stati accusati, addirittura, corridori del calibro di Cancellara, Hesjedal e, ultimo, proprio Lance Armstrong

C'è un motorino nella bici di Roglic? Il video

In realtà le immagini sono chiare. Posto che non possiamo mettere le mani sul fuoco per nessuno, né sul doping tecnologico né sul doping tradizionale, vedendo tutto il filmato si capisce il perché del movimento dei pedali di Roglic. È proprio il corridore sloveno, una volta sceso, a provare a rimettere a posto i pedali, con le mani, dopo un guasto meccanico. Fa fare un giro alla catena che probabilmente era saltata, ma la sua bici non va. È così costretto al cambio di bici, dicendo definitivamente addio a una corsa che lo aveva visto protagonista fino a quel momento.

