Inizio di stagione lontano da ciò che ci si poteva aspettare. Elisa Longo Borghini non è partita al meglio in questo 2022: per la campionessa d’Italia della Trek-Segafredo tanto lavoro per le compagne di squadra ma pochissimi risultati a livello individuale, anche a causa di alcuni problemi fisici. L’azzurra sarà costretta a rinunciare al prossimo appuntamento del calendario del World Tour al femminile: domenica non sarà infatti al via dell’Amstel Gold Race in Olanda.

Come riportato dalla sua compagine, lo stop potrebbe essere prolungato: “Salterà le classiche per darle più tempo di recupero dopo la sua influenza. Dovrà stilare un nuovo programma per le prossime settimane”. Nella Classica della Birra ci sarà invece la campionessa del Mondo Elisa Balsamo che partirà tra le favorite. A supportarla Lucinda Brand, Leah Thomas, Shirin Van Anrooij, Ellen Van Dijk e Tayler Wiles.

