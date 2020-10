Qualche istante di paura alla Brugge-De Panne nel non vedere più Mathieu van der Poel, che era finito in un fossato lasciando la bicicletta per strada. L'olandese puntava subito ad un altro successo di prestigio dopo la vittoria di qualche giorno fa al Giro delle Fiandre, ma la sua corsa è finita dopo una caduta a 16 km dal traguardo.

Il corridore dell'Alpecin-Fenix è stata subito trasportato all'ospedale più vicino, per gli accertamenti del caso, anche se era cosciente dopo la tremenda botta ricevuta. A spiegare le sue condizioni è stato il suo agente Christoph Roodhooft, sentito dal portale Sporza.

Ha mal di collo, mal di testa e ha molta nausea. Ma sta bene, ha solo una piccola commozione cerebrale. Nell'ultimo tratto della corsa, il vento laterale ha portato Mathieu fuori strada. Gli uomini di Deceuninck Quick Step avevano fatto un grande lavoro per mettere in difficoltà i propri avversari e Mathieu è rimasto in mezzo spostato dal vento. Lì c'era un fossato, molto profondo, ed è finito dentro. Probabilmente è caduto di testa, l'ho visto cadere, è stata una botta terribile. Mathieu, comunque, sta bene e ha una leggera commozione cerebrale. È stato già visitato dai medici e domattina faranno un ulteriore controllo. [Christoph Roodhooft, agente di MVDP]

In pratica si chiude il 2020 di Mathieu van der Poel che ha ottenuto 5 successi in questa stagione su strada. È bene differenziare sempre il conteggio, essendo l'olandese uno dei più abili corridori in mountain bike e nel ciclocross (è campione del mondo in carica). Quest'anno van der Poel ha vinto il titolo nazionale olandese su strada, una tappa del BinckBank Tour e la classifica generale, una tappa della Tirreno-Adriatico e il Giro delle Fiandre. Lo attendiamo quindi per il 2021, quando la squadra avrà anche un wild card per correre i Grandi Giri. Cosa potrebbe combinare un van der Poel al Giro d'Italia?

