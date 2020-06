Ciclismo, Pieter Weening firma per la Trek-Segafredo fino a fine anno

Dal nostro partner OAsport.it

Trek-Segafredo ha appena annunciato che Pieter Weening ha firmato con il team per il resto della stagione 2020. L’esperto olandese di 39 anni, ex vincitore di tappa del Tour de France e due volte vincitore di tappa del Giro d’Italia, ha firmato un contratto valido fino alla fine del 2020.

Il direttore generale di Trek-Segafredo, Luca Guercilena, ha spiegato il ragionamento per il reclutamento di Weening a metà stagione: “Siamo entrati in contatto con Pieter a febbraio. Sapendo che, dopo il suo incidente, Matteo Moschetti sarebbe rimasto fuori per un lungo periodo, quindi avevamo bisogno di un ciclista esperto che potesse adattarsi al gruppo ed essere pronto a correre immediatamente. Pieter è noto per essere un super professionista e siamo stati convinti che sarebbe stato in grado di soddisfare le nostre aspettative. La pandemia di Covid-19 ha rallentato il processo di reclutamento ma, nonostante questi tempi turbolenti per il ciclismo, eravamo determinati a mantenere la nostra parola e ad accogliere Pieter come parte del team“.

Professionista dal 2004, Weening correrà per Trek per la prima volta nella sua carriera e si unirà ai connazionali Bauke Mollema e Koen de Kort: “Sono davvero felice per questa opportunità e darò il 150% in questi ultimi mesi dell’anno per aiutare pienamente Trek-Segafredo. Spero di poter contribuire a raggiungere grandi risultati per il team una volta che la corsa ricomincia. So di essere ancora competitivo a livello di WorldTour e la mia motivazione è super alta. Sarà una nuova squadra, nuovi ragazzi, una nuova atmosfera, ma non vedo l’ora di affrontare questa sfida e tornare alla competizione“.

