Giro di Vallonia è rimasto troppo spesso dietro, mentre Groenewegen e Jakobsen si dividevano Getxo. Un appuntamento col destino per Nizzolo che non aveva digerito il ko contro Damiano Caruso nell'Pike Bidea, e poi ha fulminato tutti in volata. Una bella risposta anche perché c'è da cominciare a preparare un grande appuntamento: gli Europei di ciclismo in Trentino (del 12 settembre), dove Nizzolo vuole confermarsi il campione europeo. Ok la vittoria al Giro d'Italia, nella volata di Verona , ma il Nizzolo visto dopo gli Europei vinti lo scorso anno non sembrava il miglior Nizzolo possibile. Si piazzava spesso e volentieri, ma restava lontano dalle vittorie pesanti. Anche alè rimasto troppo spesso dietro, mentresi dividevano le vittorie agli sprint . Ecco, però, la risposta del corridore della Qhubeka NextHash che tira fuori dal cilindro una grande prestazione nel circuito di. Un appuntamento col destino per Nizzolo che non aveva digerito il ko contronell' edizione 2020 . Il brianzolo è parso in ottima forma, anche sull'ultima salita di, e poi ha fulminato tutti in volata. Una bella risposta anche perché c'è da cominciare a preparare un grande appuntamento: gli(del 12 settembre), dove Nizzolo vuole confermarsi il campione europeo.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Giacomo Nizzolo 4h12'24'' 2. Giovanni Aleotti st 3. Santiago Buitrago st 4. Abner González +12'' 5. Ide Schelling +12'' 6. Giulio Ciccone +12'' 7. Alessandro Covi +54'' 8. Luis León Sánchez +1'04'' 9. Matteo Trentin +1'04'' 10. Antonio Jesús Soto +1'26''

Cronaca

Ci vogliono 70 km per far partire la fuga, ma alla fine esce un drappello di 11 corridori. All'attacco Albanese (Eolo Kometa), Benedetti (Bora Hansgrohe), Dayer Quintana e Louvel (Arkéa Samsic), Lluís Mas e Norsgaard (Movistar), Antonio Nibali e Brambilla (Trek Segafredo), Antonio Jesús Soto (Euskaltel Euskadi), Trentin (UAE Team Emirates) e Mohoric (Bahrain Victorious). Gli 11, però, non superano i 2 minuti di vantaggio sul gruppo guidato dalla Bahrain Victorious, nonostante in fuga ci sia proprio un suo corridore. A 50 km dal traguardo parte un altro gruppetto di controattaccanti, tra questi c'è Kelderman, ma non va tanto lontano, mentre davanti restano solo Albanese, Mohoric, Norsgaard, Soto e Trentin. Ecco che a fare l'andatura ci si mette Konrad che riprende tutti ai piedi del Pike Bidea, l'ultimo GPM di giornata. Parte subito Abner González inseguito da Buitrago.

Buitrago rientra, ma da dietro arrivano anche Ciccone, Aleotti, Covi e Nizzolo che si ricongiungono anche loro nell'immediata discesa. A 6,7 km dal traguardo rimonta Schelling che prova la sparata, ma l'olandese viene a sua volta ripreso. Con lui c'è il compagno di squadra Aleotti, Buitrago e un grandissimo Nizzolo parso pimpante sulla salita. Schelling lancia la volata per Aleotti, ma non c'è partita, con Nizzolo che rimonta tutti e vince abbastanza agevolmente sul traguardo di Getxo. Là dove era stato beffato lo scorso anno da Damiano Caruso.

