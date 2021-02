Clasica de Almeria

È tempo di debutti anche ad Almeria con alcuni sprinter alla prima volata della stagione. Non riescono però neanche a sprintare Cavendish, Hodeg e Gaviria e a spuntarla è così Giacomo Nizzolo che torna al successo dopo la doppietta in agosto tra campionati nazionali italiani (battuti Ballerini e Colbrelli) e campionati europei (davanti a Démare e Ackermann). È anche il primo successo per la neonata Qhubeka Assos che comincia molto bene la stagione. Non sono mancati, comunque, i tentativi di fuga con i tentativi di Samuele Rivi (Eolo Kometa) e Samuele Zoccarato (Bardiani) che colgono l'occasione per mettersi subito in mostra.