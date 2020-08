Un capolavoro italiano, il terzo consecutivo. Il Bel Paese resta sul tetto continentale: ancora una volta splende il Tricolore nella prova in linea degli Europei di ciclismo al maschile.

Un capolavoro italiano, il terzo consecutivo. Il Bel Paese resta sul tetto continentale: ancora una volta splende il Tricolore nella prova in linea degli Europei di ciclismo al maschile. Nell’edizione di Plouay, in Francia, a spuntarla è Giacomo Nizzolo che trova una doppietta mostruosa: dopo il successo in Veneto di domenica ai Campionati Italiani arriva anche quello nel Vecchio Continente. Volata perfetta per il lombardo, guidato da una squadra che si è messa al suo servizio in maniera eccezionale.

Dopo una prima tornata in controllo c’è stato il primo attacco di giornata. Quattro uomini in fuga: Pawel Bernas (Polonia), Andreas Miltiadis (Cipro), Dusan Rajovic (Serbia) ed Emil Dima (Romania). Il gruppo, gestito da Italia, Francia, Belgio e Germania ha lasciato fare senza concedere troppo spazio (al massimo 4′ il margine degli attaccanti). La situazione si è andata a movimentare a circa 60 chilometri dal traguardo con il plotone che ha aumentato l’andatura (Italia sempre protagonista con Boaro), andando così a mano a mano a raggiungere i fuggitivi.

A 50 dall’arrivo alcuni scossoni con l’attacco a sorpresa di Mathieu van der Poel, rialzatosi subito dopo. Tantissimi gli scatti: il più deciso è stato quello portato avanti dal solito Bernas, da David van der Poel, dallo spagnolo Diego Rubio e dal portoghese Ruben Guerreiro. Al contrattacco nella tornata successiva è andato il belga Jasper Stuyven, ci ha provato in solitaria, ma la velocità del plotone, con Francia e Italia soprattutto a dettare il ritmo, non ha concesso nulla.

Nel penultimo giro grande protagonista ancora van der Poel, che ci ha provato a ripetizione: azzurri prontissimi a rispondere sempre con Diego Ulissi e Matteo Trentin. In ogni caso plotone compatto ad approcciare l’ultimo giro di 13 chilometri.

L’unico a provarci nell’ultima tornata è stato il norvegese Markus Hoelgaard, che in solitaria ha guadagnato una decina di secondi sul gruppo. Lavoro mostruoso della Nazionale italiana negli ultimi cinque chilometri: prima Ulissi, poi Trentin ed infine il treno per la volata con Cimolai e Ballerini a lanciare negli ultimi 150 metri Giacomo Nizzolo. Uno sprint emozionante con il campione tricolore che ha battuto al colpo di reni il transalpino Arnaud Démare ed il tedesco Pascal Ackermann. A completare la top-5 un rimontante van der Poel ed il belga Stuyven, mentre sesto è Ballerini.

