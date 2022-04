Sonny Colbrelli è stato sottoposto all'operazione di impiantamento di un defibrillatore sottocutaneo sotto la guida del professor Domenico Corrado, direttore dell’unità operativa delle cardiomiopatie genetiche e cardiologia dello sport presso l’Università di Padova. Come comunicato dalla Bahrain Victorious, il corridore bresciano è stato già dimesso dalla struttura in cui si trova ricoverato dal 26 marzo. L'intervento è andato come da programma.è stato sottoposto all'operazione disotto la guida del professor, direttore dell’unità operativa delle cardiomiopatie genetiche e cardiologia dello sport presso. Come comunicato dalla Bahrain Victorious, il corridore bresciano è stato già dimesso dalla struttura in cui si trova ricoverato dal 26 marzo. In Veneto, era stato indirizzato da Ramon Brugada , il dottore che lo aveva preso in cura dopo l'arresto cardiaco patito all'arrivo della prima tappa della Volta a Catalunya . La sua riabilitazione continuerà a casa.

Queste le parole di Corrado: "A Padova, l'atleta è stato sottoposto a una completa valutazione clinica, genetica e di imaging per identificare la causa dell'aritmia che ha portato all'arresto cardiaco e la terapia più appropriata. La decisione di impiantare un dispositivo salvavita è stata condivisa da Colbrelli che ha ricevuto un ICD sottocutaneo. Il dispositivo funziona per correggere il ritmo del cuore se è necessario in casi estremi".

