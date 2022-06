Valentin Ferron (TotalEnergies) porta a compimento una giornata magistrale e vince la sesta tappa del Giro del Delfinato. Il francese classe 1998 entra nella fuga giusta e riesce a precedere i connazionali Rolland e Barguil sul traguardo di Gap. Quarto posto per Andrea Bagioli (Quick-Step), mentre Wout van Aert (Jumbo-Visma) rimane leader della corsa.

