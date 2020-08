Dal nostro partner OAsport.it

Dopo il terzo posto di Carlotta Cipressi nella gara femminile, l’Italia concede il bis nella cronometro juniores maschile dei Campionati Europei 2020: a regalare alla spedizione azzurra la seconda medaglia di bronzo della giornata è Lorenzo Milesi. Trionfa il ceco Mathias Vacek, mentre in seconda posizione si piazza il tedesco Marco Brenner.

A Plouay (Francia) il più veloce di tutti è stato dunque il ceco Mathias Vacek, che ha fermato il cronometro in 32’39”13, battendo per 4” il tedesco Marco Brenner, uno dei favoriti della vigilia. Ottima medaglia di bronzo per Lorenzo Milesi: il diciottenne di San Pellegrino Terme ha fatto registrare il tempo di 32’56”24, distante 18” dal vincitore. Quarta posizione per il croato Fran Miholjevic (33’25”91), mentre quinto è giunto lo spagnolo Juan Ayuso Pesquera (33’31”34). Ottavo il padrone di casa Eddy Le Huitouze (33’49”76), mentre l’altro azzurro in gara, Gianmarco Garofoli, ha chiuso al diciannovesimo posto con il tempo di 34’46”55.

