Sonny Colbrelli celebrates winning stage two of Route d’Occitanie

Sonny Colbrelli si trova costretto a non poter rispondere alla convocazione per gli Europei 2020 di ciclismo. Come riporta tuttobiciweb.it, il bresciano non potrà indossare la maglia azzurra il prossimo 26 agosto a Plouay (Francia) e dovrà dire no al CT Davide Cassani, perché la Bahrain-McLaren non ha autorizzato i suoi tesserati a “uscire dalla bolla” e li ha obbligati a non rispondere alle convocazioni delle proprie Nazionali, in modo da non frequentare personale estraneo.

A Sonny Colbrelli è successa la stessa cosa occorsa a Elia Viviani, Campione d’Europa in carica che non potrà difendere il titolo perché la Cofidis non gli ha permesso di rispondere alla chiamata azzurra. Molti team stanno seguendo questa strada, visto che il 29 agosto scatterà il Tour de France. L’Italia punterà su Giacomo Nizzolo agli Europei, con Matteo Trentin e Diego Ulissi pronti a dire la loro, mentre andrà trovato un sostituto per rimpiazzare Colbrelli.

