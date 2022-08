Si avvicina sempre di più la prova in linea maschile dei Campionati Europei di cilismo su strada. L'Italia dovrà difendere le vittorie di Colbrelli, Nizzolo e Trentin degli ultimi anni. Non sarà però semplice poichè appare molto probabile, per non dire assicurata, la volata finale. Saranno degli Europei per velocisti i prossimi, in programma il prossimo 14 agosto in quel di Monaco di Baviera (Germania). Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della prova in linea degli uomini.

I corridori dovranno percorrere 207,9 chilometri con partenza da Murnau e arrivo in quel di Monaco. Primo tratto in linea che sarà quello più complesso a livello altimetrico: Kesselberg, dopo pochissimi chilometri di gara (8% la pendenza media) e un altro strappo ad Eurasburg (punte anche al 18%, ma brevissimo) a circa 100 dall’arrivo. Poi si entra nel circuito cittadino di 13 chilometri da ripetere cinque volte: lì sarà tutta pianura, ma occhio alla planimetria, con diverse curve che potrebbero indurre qualche squadra ad attaccare.

Ad

Giacomo Nizzolo sul podio di Getxo dopo aver vinto la volata su Aleotti Credit Foto Imago

Europei di ciclismo Ganna non parteciperà alle gare su pista degli Europei 30/07/2022 A 14:38

Visto il percorso completamente pianeggiante sulle strade teutoniche, Daniele Bennati ha scelto ovviamente una squadra ideale per questo genere di arrivo: tanti passisti e diverse ruote veloci tra i suoi quattordici preconvocati dai quali usciranno fuori gli otto nomi per la gara. I papabili al ruolo di capitano sono i campioni uscenti Elia Viviani (INEOS Grenadiers) e Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), ma, visto lo stato di forma, da tenere d’occhio sicuramente Alberto Dainese (Team DSM).

Il resto della rosa allungata è formato da Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM), Matteo Trentin (UAE Emirates), Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert), Davide Ballerini, Mattia Cattaneo (QuickStep-Alpha Vinyl), Filippo Baroncini (Trek-Segafredo), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ), Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) e Matteo Sobrero (BikeExchange – Jayco). Da questi nomi ovviamente usciranno anche i due titolari per la cronometro individuale.

Maxi caduta all'arrivo e Hayter batte Nizzolo in volata

Tour of Leuven Stybar anticipa, ma Campenaerts ne ha di più: rivivi l'arrivo 19 ORE FA