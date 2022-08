Rachele Barbieri, 25enne nativa di Pavullo Nel Frignano (Modena), ricorderà con grandissimo piacere gli European Championships che si sono tenuti a Monaco diBaviera (Germania). La rassegna continentale multisportiva ha previsto tra le specialità in gioco anche il ciclismo e Barbieri ha fatto sentire la propria presenza sia su pista che su strada.

Un totale di quattro medaglie che ha permesso a Rachele di ottenere più medaglie di tutti in questa competizione multisportiva, precedendo l’olandese Femke Bol (tre ori nell’atletica), il britannico Joe Fraser (tre ori nella ginnastica artistica), la slovena Janja Garnbret (tre ori nell’arrampica sportiva) e la tedesca Emma Hinze (tre ori nel ciclismo su pista).

"Sono super emozionata, senza parole. Non me lo aspettavo assolutamente di ottenere tutte queste medaglie, ma è un grandissimo onore vestire la maglia azzurra e raggiungere questi traguardi. Mi dà molto coraggio e mi ripaga dei sacrifici. In passato ho dovuto affrontare diversi momenti complicati che però mi hanno dato la forza per la prosecuzione del percorso. Speriamo di centrare obiettivi sempre più ambiziosi, pensando però passo dopo passo", ha raccontato Barbieri a Federciclismo.

