Stefan Bissegger rispetta i pronostici della vigilia e si impone nella cronometro maschile degli Europei di ciclismo a Monaco di Baviera. Testa a testa sul filo dei decimi con il connazionale e campione in carica Stefan Kung che questa volta si deve accontentare del secondo posto. Bronzo per il nostro Filippo Ganna che non ha tenuto il passo degli svizzeri nella seconda parte di gara.

Bissegger ingiocabile, Ganna si deve accontentare del bronzo: l'arrivo

La cronaca

Tra i nomi più attesi, il primo a partire è Mattia Cattaneo. L’azzurro non si esprime sui suoi livelli e già a metà percorso si capisce che non sarà della partita per il titolo europeo. Come lui anche Jan Tratnik che conferma la stagione complicata.

Il polacco Bodnar e il danese Bjerg sono protagonisti di buone prove, ma la sfida è tutta tra Ganna e gli svizzeri Kung e Bissegger.

Bissegger vola a 55,575 km/h e batte Ganna: rivivi il finale della sua crono

Bissegger è il primo a chiudere la sua prova e il crono finale sembra promettere bene per lui. Il connazionale Kung è davanti all’intermedio, ma al traguardo paga 3 decimi e resta dietro, dovendo lasciare il trono europeo dopo due stagioni. L'ultimo a tagliare il traguardo è Filippo Ganna che si trovava un secondo avanti a Bissegger al rilevamento di metà gara. Nel finale cede leggermente al vincitore e lascia sul piatto 8 secondi al traguardo, chiudendo terzo.

Ganna ci mette l'anima e trova il bronzo europeo: la crono in 100"

L'ordine d'arrivo

Corridore Distacco 1. BISSEGGER (SWI) 27'06'' 2. KUNG (SWI) +1'' 3. GANNA (ITA) +9'' 4. BJERG (DEN) +27'' 5. BODNAR (POL) +37'' 6. HEALY (IRE) +56'' 7. VAUQUELIN (FRA) +1'12'' 8. HULGAARD (DEN) +1'13'' 9. VAN EMDEN (NED) +1'22'' 10. KANGERT (EST) +1'23''

Ultimo km da paura: Bissegger è il nuovo campione europeo

