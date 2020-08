Il corridore belga ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi tifosi dopo il terribile incidente avuto al Giro di Lombardia. Evenepoel ha confermato che la sua stagione è da considerarsi conclusa dopo aver riportato la frattura del bacino e la contusione del polmone. Ma partirà molto carico in vista del 2021.

Rientrato in Belgio, Remco Evenepoel dimostra di star meglio dopo il terribile incidente avuto durante il Giro di Lombardia di qualche giorno fa. Il corridore della Deceuninck-Quick Step era volato in un dirupo durante la discesa dopo il Muro di Sormano, riportando la frattura del bacino e la contusione del polmone destro. Niente, confronto al rischio avuto in quel tipo di situazione. Dal letto d'ospedale, Evenepoel ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi tifosi...

Ciao a tutti, volevo dirvi che il rientro in patria è andato bene e non me la sto passando male. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nelle ultime ore, da chi mi ha soccorso a Como nei primi momenti conseguenti all'incidente a chi mi è vicino ora. Purtroppo la mia stagione finisce qui, ma non ho fretta e lavorerò per tornare più forte di prima

Il Lombardia Evenepoel tornerà più forte, Nibali a caccia di conferme: 5 cose che abbiamo imparato dal Lombardia IERI A 14:00

Grazie a tutti i fans, mi avete sommerso di supporto, il vostro sostegno mi aiuterà moltissimo in vista della prossima stagione. Con la squadra ci darò dentro per diventare un corridore migliore, come dice il cappellino che indosso: il Wolfpack non molla mai

Il corridore della Deceuninck-Quick Step ha quindi confermato che la sua stagione finisce qui, smentendo alcuni medici che avevano ipotizzato un suo ritorno flash ad ottobre. Evenepoel era uno dei grandi favoriti proprio per la vittoria del Giro d'Italia, dopo aver conquistato in stagione la classifica generale della Vuelta a San Juan (con una vittoria di tappa), la Volta ao Algarve (con due vittorie di tappa), la Vuelta a Burgos (con una vittoria di tappa) e il Giro di Polonia (con una vittoria di tappa). Al Lombardia puntava la prima Monumento della sua carriera, dopo aver vinto già la classica di San Sebastián nella passata stagione.

Play Icon WATCH Remco Evenepoel, la caduta è terribile: salto mortale e volo giù dal dirupo 00:00:48

Il Lombardia Il team manager Lefevere: "Evenepoel è vivo, è una buona notizia perchè poteva andare molto peggio" IERI A 06:24