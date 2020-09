Fu Luigi Ganna, il Re del fango, a vincere il primo Giro d’Italia nel 1909. Pedalò per 90 ore in otto tappe e infine si concesse ai cronisti con un laconico «Me brüsa tant 'l cü». Centoundici anni dopo, a Filippo che porta lo stesso cognome bastano 35 minuti, 54 secondi e 10 decimi per diventare, in 31.7 chilometri, il primo italiano campione del mondo a cronometro. Prima di Ganna infatti solo Andrea Chiurato nell'edizione inaugurale del '94 (argento tra Chris Boardman e Jan Ulrich), Adriano Malori secondo nel 2015 (dietro Kiryenka) e lui stesso terzo un anno fa nello Yorkshire erano saliti sul podio della crono mondiale. Già vincitore di 4 inseguimenti iridati su pista, il golden boy del ciclismo italiano punta ora alla prima maglia rosa del Giro, che il 3 ottobre scatta a cronometro da Monreale, e fra un anno alle Olimpiadi di Tokyo da vincere sul parquet (ma non nell'insegumento, che peccato) o su strada. Solo non chiedetegli, almeno per il momento, di riportarci il record dell'Ora.