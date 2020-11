Il titolo mondiale a cronometro, le quattro tappe vinte al Giro d’Italia e la Maglia Rosa indossata per due giorni. Il grande protagonista del ciclismo su strada italiano in questo 2020 non può che essere stato Filippo Ganna. Il piemontese ha dato spettacolo, entrando definitivamente nell’élite internazionale: per la prossima stagione sarà uno spauracchio per tutti. Purtroppo il Covid-19 ha colpito anche lui, costringendolo a rinunciare agli Europei su pista di Plovdiv. I velodromi però restano sempre nel suo cuore e non vuole abbandonarli, affiancando le attività su strada e pista: “Per me è fondamentale continuare a portare avanti entrambe. Tante sfide diverse mi portano a essere più competitivo”, le sue parole a Sky Sport.