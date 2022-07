Annemiek van Vleuten distrugge la concorrenza nell’ottava tappa e ipoteca il Giro Donne 2022. La campionessa olandese stacca tutte le rivali sulla salita del Lago di Cei e poi arriva in solitaria ad Aldeno. Alle sue spalle molto bene Marta Cavalli, che approfitta della crisi di Mavi Garcia e si prende anche il secondo posto nella generale. Terza Elisa Longo Borghini.

Tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. van Vleuten 3h03'16" 2. Cavalli +59" 3. Longo Borghini +1'38" 4. Faulkner +1'45" 5. Fisher-Black +3'01" 6. Mavi Garcia +3'01" 7. Labous +3'01" 8. Ludwig +3'01" 9. Bradbury +3'10" 10. Persico +3'59"

La cronaca

Nelle prime fasi non si sviluppa una vera e propria fuga, ma sulla prima ascesa si avvantaggiano diverse atlete. La prima ad allungare è l’australiana Brodie Chapman, seguita subito dalla statunitense Kristen Faulken, vincitrice della crono d’apertura. Tra le attaccanti sul Passo Bordaia anche la giovane azzurra Gaia Realini, mentre nel gruppo delle migliori si fa grandissima selezione.

Nella valle tra le due salite il gruppo fa grandissima velocità, con le grandi protagoniste che si impegnano in prima persona. È proprio in questo tratto che la seconda della generale, Mavi Garcia, inizia a dare i primi segnali di cedimento. All’attacco della salita del Lago di Cei è ancora Faulkner in testa alla corsa. L’attacco dell’americana non dura però ancora a lungo perché già dalla prime rampe parte la battaglia. Annemiek Van Vleuten non fa sconti a nessuna ed attacca con la sua solita andatura folle. L’unica che riesce a mantenere le sue ruote è Marta Cavalli, mentre inizia il naufragio di Mavi Garcia. Tra le grandi protagoniste anche Elisa Longo Borghini, autrice di una salita estremamente solida.

Nella parte finale della salita la neerlandese non lascia scampo neanche alla fortissima azzurra, scollinando con 35” di vantaggio. La discesa verso il traguardo rischia di compromettere la straordinaria prova della neerlandese che entra male in una curva e finisce per terra. Stoicamente riesce a rialzarsi e ad arrivare all’ennesimo straordinario successo in carriera. Cavalli arriva con un ritardo di 59" che non le impedisce di salire al secondo posto nelle classifica generale, superando una Garcia, incappata in una giornata di crisi. Elisa Longo Borghini riesce a staccare un’ottima Faulkner chiudendo sul gradino più basso del podio.

