San Michele All’Adige a San Lorenzo Dorsino. Lo spazio per tentare un colpo di mano c’è: o la va, o la spacca. Cosa ci ha consegnato l’ottava tappa? Una Annemiek van Vleuten sempre più dominante , una Marta Cavalli molto solida, una Elisa Longo Borghini in netta crescita dopo la batosta di Cesena e una Mavi Garcia improvvisamente spenta. All’alba dell’ultima frazione impegnativa, prima della "semi-passerella" di domenica, la classifica appare ormai definita, con la fuoriclasse della Movistar vicina al terzo sigillo negli ultimi cinque anni della corsa rosa . Però, mai dare per morta una gara in bici, soprattutto quando all’orizzonte si profila un percorso come quello che va da. Lo spazio per tentare un colpo di mano c’è: o la va, o la spacca.

Premium Ciclismo Giro Donne | 9a tappa 12:45-14:45

Ad

CHI VINCE IL GIRO DONNE 2022? Marta Cavalli Elisa Longo Borghini Annemiek van Vleuten Mavi Garcia Kristen Faulkner Niamh Fisher-Black

Giro d'Italia Donne Brutto gesto! Longo Borghini chiede la borraccia e un massaggiatore gliela nega 3 ORE FA

Dove seguire in tv e streaming il Giro Donne

La nona tappa del Giro Donne sarà trasmessa in DIFFERITA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro a partire dalle 18:00. La tappa sarà visibile in DIRETTA in streaming dalle 12:45 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Che paura per van Vleuten! Sbaglia la curva in discesa e si ribalta

Il percorso

Seconda frazione in Trentino e nuova sfida che chiama a raccolta le scalatrici del gruppo, sarà una giornata molto impegnativa con ben 3 gran premi della montagna di cui uno di prima categoria. Dopo i primi 10 km relativamente tranquilli, le atlete inizieranno a salire verso Fai della Paganella, 11.6 km con media del 6.3% che porteranno fino al GPM di 2a categoria posto a 90 km dal traguardo. Una discesa in picchiata e molto tecnica porterà il gruppo fino a San Lorenzo Dorsino passando sotto la linea del traguardo, ma in senso opposto rispetto all’arrivo. Si scende fino a quota 420 m per iniziare la salita di Duran che in 10 km porterà il gruppo a quota 1000 m, la pendenza media è di 5.6%, siamo a 50.4 km dal traguardo. Dopo una discesa fino al Ponte Fiume Sarca si affronterà l’ultima vera salita di questa edizione del Giro verso passo Daone a quota 1291 m dove è posizionata anche la cima Coppi. Sono 6.2 km durissimi con medie del 10% e punte del 18%, qui ci si gioca la vittoria finale alla corsa rosa e non bisogna farsi trovare impreparate. Si scollina a 25.6 km dal traguardo, ma attenzione alla discesa molto tecnica che potrebbe fare la differenza, nel finale un piccolo strappo porterà tutto il gruppo al traguardo di San Lorenzo Dorsino.

Tutti i GPM in programma

-Al km 11.2, Fai della Paganella (2a cat.): 11.6 km al 6.3% di pendenza media e punte all'11.3%

-Al km 52.3, Duran (2a cat.): 10 km al 5.6% di pendenza media e punte al 10.6%

-Al km 80.7, Passo Daone (1a cat, Cima Coppi): 6.2 km al 10.9% di pendenza media e punte al 18%

Cavalli e Longo Borghini promosse, van Vleuten imprendibile: gli highlights

Le favorite

Annemiek van Vleuten a caccia del terzo sigillo in nove giorni? Gli ingredienti ci sono tutti: l’olandese della Movistar è nettamente la più forte in salita. Alle sue spalle, questa volta, più Marta Cavalli che Mavi Garcia. L’italiana della FDJ ha tenuto bene sul Passo del Bordala e sul Lago di Cei, dimostrando una solidità maggiore rispetto alla spagnola della UAE. Poi, appena più indietro, Elisa Longo Borghini, promossa a pieni voti insieme a Fisher-Black e Cecilie Ludwig. In fondo, con due stellette o meno, Silvia Persico, Erica Magnaldi, Juliette Labous e Elise Chabbey.

***** van Vleuten

**** Cavalli, Mavi Garcia

*** Longo Borghini, Fisher-Black, Ludwig

** Persico, Magnaldi, Labous, Chabbey

* Muzic, Faulkner, Bradbury, Koster

CHI SARÀ LA SORPRESA DEL GIRO DONNE 2022? Olivia Baril Gaia Realini Blanka Vas Clara Koppenburg Erica Magnaldi Silvia Persico

Info utili

-Orario di partenza: 11:00,

-Orario di arrivo: tra le 13:58 e le 14:13,

-Lunghezza: 112.8 km,

-Dislivello: 3170 metri,

van Vleuten: "Caduta? Scusa mamma, sono stata una stupida"

Giro d'Italia Donne van Vleuten: "Caduta? Scusa mamma, sono stata una stupida" UN' ORA FA