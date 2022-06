prima prova in linea delle nove in programma. Si andrà Villasimius a Tortolì, all’interno di un percorso comunque mosso e che rischia di essere reso ancora più insidioso dal vento. I bookmakers spingono per un arrivo in volata, dove appunto Balsamo può giocare ad armi pari contro Kopecky, ma non è da escludere qualche scaramuccia tra le big, che non potranno di certo rimanere rilassate a centro gruppo. Dopo il cronoprologo di Cagliari , che ci ha diversi indizi su questo Giro Donne (es: Faulkner può puntare alla classifica generale, Kopecky sta bene e Balsamo sta benissimo ), la corsa rosa è pronta a tuffarsi nella. Si andrà, all’interno di un percorso comunque mosso e che rischia di essere reso ancora più insidioso dal. I bookmakers spingono per un arrivo in volata, dove appunto Balsamo può giocare ad armi pari contro Kopecky, ma non è da escludere qualche scaramuccia tra le big, che non potranno di certo rimanere rilassate a centro gruppo.

Giro d'Italia Donne Il percorso ai raggi x: Passo Maniva e tappe in Trentino decisive 28/06/2022 A 11:43

Dove seguire in tv e streaming il Giro Donne

La seconda tappa del Giro Donne sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro a partire dalle 14:00. La tappa sarà visibile anche in streaming sempre dalle 14:00 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Prima tappa in linea del Giro d’Italia donne 2022 e subito si superano i 100 km di gara. Dopo 7.5 km le atlete affrontano la salita di Castiadas, gpm di 4^ categoria, che assegnerà la prima maglia verde dell’edizione. Si tratta di una salita assolutamente pedalabile ma dove probabilmente si formerà la fuga di giornata. Il gruppo pedalerà tra la provincia del sud della Sardegna e quella di Nuoro per una frazione che molto probabilmente si deciderà in volata. A Tertonio, a 32 km dall’arrivo è previsto il traguardo volante.

I GPM in programma

- Al km 6, Castiadas (4a categoria), 1.5km al 5,2% di pendenza media (max 9,5%)

I favoriti

I nomi caldi sono due, e se la giocano praticamente alla pari: Elisa Balsamo (Trek) e Lotte Kopecky (SD Worx). Le due atlete hanno dimostrato una condizione pazzesca durante la cronometro e faranno di tutto per trovare il successo in volata. Alle loro spalle, però, non vanno sottovalutate le rivali, che sono tante e pure agguerrite. In primis, Chiara Consonni (Valcar), già vincitrice della corsa Attraverso le Fiandre; in secondo luogo, Rachele Barbieri (Liv), Marta Bastianelli (UAE ADQ), Emma Norsgaard (Movistar) e Marianne Vos (Jumbo-Visma).

***** Balsamo, Kopecky

**** Consonni, Bastianelli, Vos

*** Norsgaard, Barbieri



Info utili

-Orario di partenza: 12:45,

-Orario di arrivo: tra le 15:17 e le 15:33

-Lunghezza: 106.5 km,

-Dislivello: 1181 metri,

