È di Kristen Faulkner il primo successo al Giro d’Italia Donne 2022. La statunitense della BikeExchange Jayco, sui 4.75km del cronoprologo in Sardegna, vola con i retrorazzi e stampa un meraviglioso tempo di 5’45”. Per lei anche la maglia rosa di leader. In casa Italia, terzo posto per Elisa Balsamo (Trek) e quinto per Elisa Longo Borghini (Trek).

Faulkner, cronometro da maglia rosa! Rivivi la sua prova

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Faulkner 5'45" 2. Baker +3" 3. Balsamo +5" 4. Kopecky +6" 5. Longo Borghini +9" 6. van Vleuten +9" 7. Brand +9" 8. Markus +11" 9. Thomas +11" 10. Koster +11"

La cronaca

Non era la favorita numero uno, ma, vista la recente affermazione nella prova contro il tempo del Giro di Svizzera, Kristen Faulkner partiva in prima fila per la cronometro d’apertura del Giro d’Italia Donne 2022. La statunitense è riuscita ad imporsi in quel di Cagliari con una prova super e vestirà dunque la prima Maglia Rosa. 5’45” il tempo dell’atleta della BikeExchange, che ha concluso alla media di 49.043 km/h.

Seconda posizione per la compagna di squadra, l’australiana Georgia Baker: la 27enne è stata tra le primissime a partire (a Cagliari è cambiato il vento con il passare delle ore e la scelta delle compagini di schierare alcune big sin dal mattino ha premiato), chiudendo a 4” dalla vincitrice. Chiude il podio una super Elisa Balsamo. Condizione stellare per la campionessa del mondo della prova in linea (oggi vestiva la maglia classica della Trek-Segafredo): soli 6” di ritardo e la possibilità domani, con gli abbuoni, di cogliere il simbolo del primato.

Completano la top-5 la campionessa belga Lotte Kopecky (Team SD Worx), sempre a 5”, e la campionessa d’Italia Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), a 6”. Attaccata all’azzurra c’è la favoritissima per il titolo finale, la neerlandese Annemiek van Vleuten (Movistar) a 7”. Più indietro Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), 17ma a 18” dalla vetta.

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. Faulkner 5'45" 2. Baker +4" 3. Balsamo +6" 4. Kopecky +6" 5. Longo Borghini +9" 6. van Vleuten +10" 7. Brand +10" 8. Markus +11" 9. Thomas +12" 10. Koster +12"

