Giornata davvero no per la Vini Zabù-KTM. Non solo la perdita di Giovanni Visconti, che non è partito nella tappa dello Stelvio per una tendinite al ginocchio destro, ed era in piena lotta per la maglia azzurra di miglior scalatore, ma la squadra di Luca Scinto perde anche Matteo Spreafico. Il corridore di Erba è stato sospeso dall'UCI per una positività ad una sostanza dopante.