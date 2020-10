Non si è fatta selezione come ci si aspettava, ma qualcosa si è mosso. Kelderman e Fuglsang dimostrano di essere in condizione, anche meglio dei vari Nibali, Pozzovivo, Kruijswijk e della stessa maglia rosa João Almeida che mantiene comunque la leadership. La salita di Roccaraso però non ha dato grandi distacchi e la classifica resta molto contratta tra la prima e la decima posizione al termine della prima salita di questo Giro. Arriva ancora la fuga con il secondo successo di questo Giro per l'Education First, con la vittoria di Ruben Guerreiro che ha interpretato al meglio l'ultima salita a dispetto dei compagni di fuga. Prima si era accodato a Castroviejo ai 6,4 dal termine, poi l'ha staccato proprio nel finale quando si toccavano punte al 12%. Il portoghese si prende anche la maglia azzurra di miglior scalatore sfilandola a Filippo Ganna, niente da fare quindi per Visconti che era passato per primo ai primi due GPM di giornata.

Kelderman e Fuglsang danno 14'' a Nibali: l'arrivo dei big

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. João Almeida 35h35'50'' 2. Wilco Kelderman +30'' 3. Pello Bilbao +39' 4. Domenico Pozzovivo +53'' 5. Vincenzo Nibali +57'' 6. Jakob Fuglsang +1'01'' 7. Harm Vanhoucke +1'02'' 8. Patrick Konrad +1'11'' 9. Jai Hindley +1'15'' 10. Rafal Majka +1'17'' 11. Steven Kruijswijk +1'24'' 12. Fausto Masnada +1'32'' 13. Hermann Pernsteiner +1'48'' 14. Ilnur Zakarin +1'56'' 15. Lucas Hamilton +2'23''

8 in fuga: c'è anche Giovanni Visconti

Diversi tentativi di fuga nella prima ora di corsa, ma nessuno riesce ad evadere dal gruppo, Thomas De Gendt e Ganna compresi. Il corridore della Ineos voleva incrementare il proprio vantaggio in classifica scalatori, ma non ho trovato il varco per partire. Al km 70 viene via la fuga con l'azione di Guerreiro (Education First), Sepulveda (Movistar), O'Connor (NTT) e Castroviejo (Ineos Grenadiers) a cui si uniscono poco dopo Visconti (Vini Zabù-KTM), Frankiny (Gropuama-FDJ) e Warbasse (AG2R). Ruben Guerreiro fa suo il traguardo volante (dietro è Démare a vincere la volata per il 5° posto su Sagan), mentre Visconti passa per primo sul Passo Lanciano, il primo GPM di giornata. Nel tratto in discesa riesce a rientrare sulla fuga anche Bjerg (UAE Emirates), mentre in gruppo comincia a lavorare la Trek Segafredo di Nibali.

I fuggitivi vanno via: tappa e maglia (azzurra) per Guerreiro

La fuga prende anche 6 minuti di vantaggio, ma sulla salita di San Leonardo il gruppo recupera ben due minuti sugli 8 fuggitivi. Visconti passa per primo anche al secondo GPM di giornata, ma poi si stacca sul Bosco di Sant'Antonio, mancando così di conquistare la maglia azzurra di leader della scalatori. Davanti restano in 5 che si portano ai piedi dell'ultima salita con un vantaggio di 3'30'' sul gruppo maglia rosa: quando mancano 6,4 km provano scattano Castroviejo e Ruben Guerreiro, con il portoghese ad avere la meglio al traguardo con un mini attacco ai 200 metri finali. Primo successo da grande per il portoghese che si prende anche la maglia azzurra.

Guerreiro stacca Castroviejo: a Roccaraso vince il portoghese

Kelderman e Fuglsang staccano Nibali

In gruppo prova a partire invece Lucas Hamilton seguito da Geoghegan Hart. Sono gli unici due scatti lontano dal traguardo perché i big della classifica aspettano solo gli ultimi 500 metri per abbozzare degli attacchi. I più brillanti sembrano Kelderman (che ha tutta la squadra a disposizione fino all'ultima salita) e Fuglsang e non a caso i due guadagnano 14'' su Nibali e su tutti gli altri. Faticano anche Pello Bilbao e la maglia rosa João Almeida (che mantiene comunque la leadership). Ancora più indietro Kruijswijk.

