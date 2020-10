Doveva essere il favorito dei favoriti. Questo il titolo che si era guadagnato dopo la crono di Palermo che lo poneva come migliore dei big e quello messo meglio in vista delle tre settimane grazie ad altre due crono in programma. Peccato però che per Geraint Thomas la giornata sia cominciata subito male, con una caduta nei km di trasferimento, quelli fatti dalla carovana rosa dal foglio firma alla partenza ufficiale di Enna.

In un primo momento era anche rientrato, ma poi ha perso subito contatto. Da lì in poi è stato un calvario con Geraint Thomas che ha chiuso la tappa con un ritardo di 12 minuti e 19 secondi dal vincitore Caicedo, poco meno di 12 minuti dal resto dei big. Insomma, il Giro di Geraint Thomas è già finito. E dire che era il favorito... Poi si è capito da cosa è stata causata la sua caduta. In quei km di trasferimento è finito contro una borraccia (piena) caduta da un altro corridore e l'impatto contro l'asfalto è stato pesantissimo. Ora la domanda chiave: Thomas resterà in corsa dopo la tappa di oggi? Il gallese è in 53esima posizione a 11'17'' di ritardo dalla maglia rosa João Almeida.