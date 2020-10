Ganna vince anche in salita! Rivivi l'arrivo

Diversi tentativi di fuga nella prima fase di corsa con tanti attacchi, tra questi c'è anche il solito Thomas De Gendt. Ci prova anche Sagan per i punti della maglia ciclamino, alla fine prendono invece un certo margine il duo della Ineos Filippo Ganna-Salvatore Puccio. Si uniscono a loro anche Restrepo (Androni Giocattoli), Hagen (Lotto Soudal), Zardini (Vini Zabù-KTM), Tratnik (Bahrain McLaren), Carretero (Movistar) e Valerio Conti (UAE Emirates). Gli 8 superano anche i 5 minuti di vantaggio con il gruppo guidato dalla Deceuninck Quick Step di João Almeida. Restrepo si prende il traguardo volante di Catanzaro, mentre Edoardo Zardini si prende i due GPM di 3a categoria issandosi al 2° posto della classifica scalatori.

Sul Rogliano (non classificato come GPM) si cominciano a staccare i velocisti sulla spinta di Deceuninck Quick Step e Jumbo Visma, mentre si ritira Weening dopo l'incidente della borraccia di ieri. Si arriva sul Valico di Montescuro e Carretero prova una fiammata in testa e Restrepo e Hagen perdono subito contatto. Il gruppo comincia la salita con poco più di 2 minuti di ritardo e il primo a rompere gli indugi è il solito De Gendt, seguito da Rubio della Movistar. Dietro la Sunweb di Kelderman prova a fare l'andatura, ma viene subito sostituita dalla Trek Segafredo di Vincenzo Nibali con l'andatura di Ciccone.