È stata una tappa animata, come ci aspettavamo. Nelle prime due ore di gara abbiamo tenuto una velocità media molto elevata su un percorso insidioso. Nel complesso è stata una buona giornata per me. Nel finale le sensazioni erano buone, le gambe hanno risposto in salita. In discesa ho evitato rischi. In una giornata così nervosa e pericolosa è stato un buon risultato

Finalmente ho vinto con il mio stile. Siamo stati tutto il giorno in fuga, ero da solo ma con una buona fortuna dalla mia parte nell’avere la gamba giusta per controllare tutti e fare un numero in salita. Nell’ultima discesa ho preferito fare attenzione piuttosto che rischiare di cadere. Ho recuperato per poter far ben gli ultimi 7 km perché sapevo che il gruppo dietro di me andava a tutta. Alla fine ho vinto per un pelo. Digiuno? Nella mia carriera è sempre andata così, dopo un periodo di continui secondi posti dovevo per forza di cose arrivare alla vittoria. Ogni tanto ci vuole solo pazienza. E poi la vittoria arriva nel momento in cui non la si cerca. Quando smetti di provarci troppo le cose vanno per il meglio. Ripeto nuovamente questa mia teoria