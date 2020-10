Arrivo a Cesenatico in sostanziale discesa, ma prima del traguardo non ci sarà un km di pianura con ben 5 GPM da percorrere. Si comincia con il Ciola (4a categoria): 6 km al 6,4%, e 12% pendenza massima, subito seguito dal Barbotto (3a categoria): 4,5 km al 8,4%, e 17% di pendenza massima, poi il Perticara (3a categoria): 8.1 km al 4,7%, e 12% pendenza massima, il Madonna di Pugliano (3a categoria): 9,1 km al 5,5%, e 12% pendenza massima, e per chiudere il San Giovanni in Galilea (4a categoria): 4,4 km al 6,3%, e 14% pendenza massima. Anche se non sarà un arrivo in salita, chi non ha le gambe potrà perdere qualcosa se si farà corsa dura durante tutta la frazione.