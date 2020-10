Abbiamo lavorato per tre giorni consecutivi per fare lo sprint e ha vinto Démare. La tappa di oggi poteva finire in volata, ma nessuno ha fatto l'andatura. Ci vogliono le palle per prendere in mano una corsa

È stata una tappa lunga, 200 km, adatta a noi, ma questo avrebbe richiesto un duro lavoro e un controllo da parte nostra per tutto il giorno. Di conseguenza, abbiamo deciso di lasciare andare un piccolo gruppetto e poi vedere quali squadre avevano interesse a controllare e impostare le cose per un arrivo in volata nel circuito finale. Nessuno ha preso l'iniziativa, quindi abbiamo deciso di non spingere. Il nostro obiettivo era solo quello di proteggere Konrad e Majka che fanno classifica generale e evitare potenziali perdite di tempo prima della difficile tappa di domani. Sagan non ha fatto la volata per il 7° posto? Visti i pochissimi punti in palio sul traguardo, Sagan è rimasto nel gruppo