è perfetto nell'entrare nella fuga di giornata, nella tappa di Stradella, vinta da Bettiol , ma poi sbaglia tutto. Al primo traguardo volante di giornata parte troppo tardi e viene battuto dache è efficace nell'azione di disturbo in funzione del suo compagno di squadra De Bondt, leader della classifica di specialità. Al 2° traguardo volante è ormai staccato dai corridori che lottano per la vittoria di tappa. Lo svizzero resta così in 3a posizione della classifica.