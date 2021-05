Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Bernal abbraccia Ganna, il sorriso di Caruso: gli highlights dell'ultima tappa

GIRO D'ITALIA - Ultime emozioni di questa edizione del Giro, con il successo a crono di Filippo Ganna che vive però qualche momento di preoccupazione per una foratura che lo rallenta per almeno 30''. Il suo rivale Cavagna, però, va a sbattere contro le transenne e manda in fumo i sogni di gloria. Bernal vince invece la classifica generale davanti a Caruso e Yates.

00:04:05, 14 minuti fa