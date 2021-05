Ciclismo

Giro 360, tappa 21: Bernal rosa, Ganna top, Caruso wow

Come lo scorso anno Filippo Ganna si prende la crono conclusiva del Giro d’Italia e, proprio come nel 2020, festeggia un suo compagno di squadra. Egan Bernal vince il la corsa Rosa all’ombra del Duomo di Milano. Applausi per un fantastico Damiano Caruso 2° alle spalle del colombiano e 3° Simon Yates. Ospiti di Giro 360, Giorgio Mastrota e Linus.

00:06:38, 13 minuti fa