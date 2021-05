Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Caruso a Milano: il corridore che ha fatto sognare l'Italia

GIRO D'ITALIA - Finisce il Giro anche Damiano Caruso che giunge 17° nella crono ma, soprattutto, 2° nella classifica generale alle spalle di Egan Bernal. Il primo podio in carriera in un Grande Giro per il ragusano che ha finalmente avuto una grande vetrina per misurarsi. E adesso? Cosa potrà combinare in questa parte della sua carriera?

00:01:11, 33 minuti fa