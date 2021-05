Evenepoel crolla definitivamente dopo la batosta presa Deceunick Quick Step perde più di un minuto da Bernal e scivola all'8° posto della generale con un ritardo di 3'52'' João Almeida ha carta bianca da qui a Milano. crolla definitivamente dopo la batosta presa sullo Zoncolan . Il corridore dellaperde più di un minuto dae scivola all'8° posto della generale con un ritardo di 3'52'' dalla maglia rosa . E addio alla classifica? Evenepoel è comunque soddisfatto della sua posizione, soprattutto considerando da dove arriva. Però, ammette lui stesso, che pensare ad una tappa potrebbe essere la conseguenza naturale a questa flessione. Anche se la frazione di lunedì , di Pordoi e Giau, lo stuzzica... Quel che è certo è che lo stesso belga “libera i cani”. Da questo momento la Deceuninck non correrà compatta su di lui anche se si dovesse staccare.ha carta bianca da qui a Milano.

Le parole di Evenepoel

Quando ho affrontato il tratto più duro dello Zoncolan ho sentito che le mie gambe si stavano 'sgonfiando'. Forse il mio corpo non è ancora quello che speravamo in termini di prestazioni. Sto perdendo terreno, ma sono ancora tra i primi 10. Cercherò di lottare per la top 10 ogni giorno, ma i miei compagni non dovrebbero più preoccuparsi per me

In che senso?

Qualcuno come João Almeida potrà cercare di riscattare il suo Giro. Oggi ho sentito che sta diventato sempre più difficile per me e che il giorno di riposo si è fatto sentire

Non è un disastro se ci si paragona con Bernal

Faceva anche abbastanza freddo ed era una giornata diversa in termini di temperatura. Forse il mio corpo non è pronto al 100%. Vengo da un periodo inattività piuttosto lungo. Non c'è niente di buono o di cattivo. Questa è la gara. Un minuto e mezzo non è un disastro quando vedi quanto è forte Egan Bernal

E adesso?

Dovrei smettere di cercare la classifica generale e puntare alla vittoria di tappa? È possibile, ma la tappa di lunedì dovrebbe adattarsi meglio a me. Quelle sono vette con pendenze meno ripide. Sapevo che sullo Zoncolan alla fine avrei sofferto. Devo lavorare molto su questo e ho bisogno di molto tempo per migliorare. Lo sappiamo e abbiamo pazienza. Al momento va tutto abbastanza bene

Bernal sembra fiducioso vero?

C'è anche Simon Yates. È stato forte, anche sta correndo facendo i conti. Ma ha programmato il suo Giro in modo diverso rispetto agli anni precedenti

