È la giornata di, è la giornata della. Il ragazzo bolognese, al terzo anno di professionismo, ottiene la sua prima vittoria in carriera. E che vittoria. Il classe '95 entra in fuga con altri 10 corridori, tra questi anche il compagno di squadrae ci prova, sai mai che il gruppo lascia andare ancora la fuga? Il corridore della Eolo prima battezza la ruota di George Bennett, poi si accoda acapendo che è il momento clou della salita. I due vanno di buon passo, fin quando lo sloveno non sventola bandiera bianca. Da dietro provano a rimontare, ma Fortunato sente il profumo dell'impresa e va a trionfare, in solitaria, sullo Zoncolan. Che colpo! Emulando, un po', quanto fatto dal suo direttore sportivo Ivan Basso nel 2010 . Che successo per la squadra di Contador, Basso, Sean Yates e Zanatta. Il protagonista di giornata è ancheche prima viene attaccato da, resiste e poi fa lui una passata difficile da digerire per chiunque. Il colombiano spazza via tutti,compreso che scivola a quasi due minuti di ritardo. Ora l'avversario più credibile è proprio Simon Yates che ha già un ritardo di 1'33''. Ottimoche resiste al 3° posto,sale al 7° visto il crollo di