Nuova fuga sulle strade del Giro d'Italia, ma questa volta non male. L'azione dei 17 corridori all'attacco durante la tappa di Campo Felice non può essere ritenuta valida. Per costituire la classifica dei fuggitivi ci sono due criteri: che la fuga sia di almeno 5 km e che ci siano non più di 10 componenti. Ecco perché Pellaud resta saldamente in testa.