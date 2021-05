Evenepoel è rimasto coinvolto Deceuninck Quick Step, che ha comunque concluso Nessuna frattura, ma il suo Giro d'Italia finisce qui. Ancheè rimasto coinvolto nella maxi caduta che ha caratterizzato il finale della 17a tappa, con arrivo a Sega di Ala. Entrato in curva, il belga non ha potuto evitare i corridori già avanti a sé ed è finito contro il guardrail, per fortuna evitando il ribaltamento. Il bollettino, però, è quasi drammatico. Il corridore della, che ha comunque concluso la tappa , ha riportato lacerazioni cutanee e contusioni del secondo metacarpo della mano sinistra, dell'articolazione sacroiliaca, della rotula e dell'ottava costola, oltre ad una borsite olecranica bilaterale., ma il suo Giro d'Italia finisce qui.

Come detto, grazie all'aiuto di Keisse e Honoré, Evenepoel è giunto a Sega di Ala con un ritardo di 36'28'' ma, su segnalazione dello staff medico della squadra, ha deciso di dire addio al Giro d'Italia. Farà ritorno in Belgio per sottoporsi a degli esami più specifici, c'è pur sempre una Olimpiade da preparare...

Ciccone, Nibali ed Evenepoel a terra! Che caduta in discesa

Le parole di Evenepoel

Non so cosa sia successo davanti a me, ma sono entrato in curva e ho visto dei corridori per terra e non potevo passare sul lato destro perché sarei andato a sbattere contro un altro corridore. Non ho avuto la possibilità di evitare la caduta. Non ho niente di rotto, ma ho molte contusioni e non ha molto senso andare avanti con questo dolore. Tornerà in Belgio e farò delle scansioni TC. Poi si vedrà. Ovviamente è triste lasciare la gara, e il mio primo Grande Giro, così presto, ma alla fine è stata una bella esperienza e spero di tornare un giorno. Auguro il meglio a tutti i miei compagni di squadra di Deceuninck Quick-Step per queste ultime tappe

Deceuninck Quick Step che resta così con il solo João Almeida, 2° a Sega di Ala alle spalle di Daniel Martin, che ci riproverà da qui a Milano. Il portoghese è comunque rientrato in top 10 della classifica generale ed è ora 8° a 8'45'' da Bernal.

Impresa di Dan Martin! Tutto solo a Sega di Ala, rivivi l'arrivo

