Vincenzo Nibali era pronto a completare l'avvicinamento al Giro d'Italia con il Tour of the Alps. Il siciliano, però, una frattura composta del radio del polso destro. Una notizia tragica a tre settimane dall'inizio del Giro ( Dopo il raduno di Tenerife,era pronto a completare l'avvicinamento al Giro d'Italia con il Tour of the Alps. Il siciliano, però, è caduto in allenamento mentre si trovava a Lugano e gli esami svolti hanno evidenziatodel polso destro. Una notizia tragica a tre settimane dall'inizio del Giro ( l'8 maggio con la crono di Torino ), ma Nibali non si dà per vinto. Sembra impossibile recuperare da una frattura in tre settimane, ma il corridore della Trek (che al Giro ci andrà anche con Ciccone ) ci vuole provare.

Le parole di Nibali

Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l'enorme dispiacere che provo in questo momento. Ma questo è il verdetto che devo accettare. Domani mi opererò e inizierò il difficile percorso per cercare di essere al via del Giro d'Italia. Questo è l'obiettivo e farò l'impossibile per centrarlo. [Vincenzo Nibali]

Giovedì 15 l'intervento e poi la riabilitazione per Nibali che, ricordiamo, sarà comunque al via del Tour de France e a Tokyo per la prova olimpica che lo vedrà come uno dei favoriti visto il percorso. Ma come può farcela Nibali? Trattandosi di una frattura composta e non scomposta, l'infortunio è sicuramente meno grave e i tempi di recupero saranno sicuramente più veloci. Resta comunque difficile vederlo allo start della Corsa Rosa. Noi gli facciamo l'in bocca al lupo.

